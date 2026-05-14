Netflix проведет мировой концертный тур по мотивам мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что организует мировой концертный тур по мотивам мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Об этом представители компании рассказали на платформе Tudum.

Шоу устроят при участии AEG presents — организатора выступлений, сотруднившего с фестивалем «Коачелла», Джастином Бибером, Сабриной Карпентер, Селин Дион, Полом Маккартни, Тейлор Свифт и Blackpink.

Будущий тур, как обещают в Netflix, предложил поклонникам анимационной ленты «живое выступление, которое в зрелищной форме воплотит в жизнь элементы фильма». В каких городах пройдет шоу, пока не уточняется.

Пока фанатам предлагается подписаться на получение информации о туре. О датах проведения концертов и старте продаж билетом сообщат в рассылке.

«Кей-поп-охотницы на демонов» вышел в 2025 году и стал абсолютным хитом, а также самым успешным проектом в истории Netflix. Сюжет рассказал о женской кей-поп-группе Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов.

Проект получил две премии «Золотой глобус» ― как лучший анимационный фильм и за лучшую песню («Golden»), а также два «Оскара» в тех же номинациях. У ленты будет продолжение, оно выйдет на экраны не раньше 2030 года.

