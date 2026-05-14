Вышел трейлер экранизации популярной экшн-манги «Дни Сакамото»

Кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» поделалась с «Афишей Daily» трейлером японского боевика «Дни Сакамото» — игровой версии одноименного аниме. Премьера в РФ — 16 июля.
По сюжету Таро Сакамото — примерный муж и владелец магазина. Но когда-то он был профессиональным киллером. Прошлая жизнь снова напоминает о себе, и теперь Таро придется применить все свои навыки, чтобы защитить свою семью. Главные роли в картине исполнили Рэн Мэгуро («Сегун»), Кэндзиро Цуда («Атака титанов»), Такуми Китамура («Наша семидневная война»), Ая Уэто («Рояль в лесу»), Фумия Такахаси («Наш тайный дневник») и Юсэй Яги («Мой красивый парень»).
Премьера художественного фильма «Дни Сакамото» состоялась 29 апреля 2026 года в Японии, где в первый стартовый день картина собрала свыше 2,5 млн. долларов. Режиссером фильма стал Юити Фукуда, который получил широкое признание за свое участие в создании популярного аниме «Гинтама». В российских кинотеатрах фильм выйдет в дубляже студии AniLibria, известной всем любителям аниме.
Впервые история о киллере-семьянине появилась в манге Юити «Дни Сакамото», которая была опубликована в ноябре 2020 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Франшиза также включает побочную мангу Sakamoto Holidays и ранобэ.
На данный момент главы оригинальной манги собраны в 25 томов, а тираж серии превышает 15 млн экземпляров. Анимацией занимается студия TMS Entertainment, которая параллельно работает сразу над несколькими крупными проектами, включая «Доктора Стоун» и «Сладкий лимонад».