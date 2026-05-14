Вышел трейлер экранизации популярной экшн-манги «Дни Сакамото»

По сюжету Таро Сакамото — примерный муж и владелец магазина. Но когда-то он был профессиональным киллером. Прошлая жизнь снова напоминает о себе, и теперь Таро придется применить все свои навыки, чтобы защитить свою семью. Главные роли в картине исполнили Рэн Мэгуро («Сегун»), Кэндзиро Цуда («Атака титанов»), Такуми Китамура («Наша семидневная война»), Ая Уэто («Рояль в лесу»), Фумия Такахаси («Наш тайный дневник») и Юсэй Яги («Мой красивый парень»).