Фото: Farid Mernissi/WikiMedia

В порту французского города Бордо заблокировали один круизный корабль Ambition. Его пассажиры не могут сойти на берег из-за вспышки норавируса, сообщило издание Sud Ouest.

На борту судна скончался мужчина — 92-летний британец. Он умер от остановки сердца, а не из-за норавируса, заверили власти. Однако среди пассажиров и членов экипажа насчитывается 50 заразившихся человек.

Заболевших поместили на карантин. Всего на корабле находятся 1233 пассажира и 514 членов экипажа. Всем им запрещено покидать судно до результатов анализов, проведенных медиками из университетской больницы Бордо.

Врачи подчеркивают, что вспышка гастроэнтерита на Ambition не связана с хантавирусом. От его распространения пострадали пассажиры и команда другого круизного судна — нидерландского MB Hondis.
 

