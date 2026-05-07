Хантавирус: чем заболели пассажиры круизного судна в Атлантике и ждет ли мир пандемия

Врачи не знают, как именно инфекция попала на корабль. Доктор Мэган Рэнни из медицинской школы Йеля считает, что хантавирус на борт MV Hondius могли принести пассажиры во время одной из круизных остановок. «Может быть, они посещали пещеру или были в доме, где находился помет грызунов, и они все там заразились», — предположила она. По словам эксперта, есть и другая теория — что на корабле были мыши или другие грызуны. Версия о вирусе Андес уже подтвердилась : у трех человек выявили именно его. Это означает, что болезнь действительно передается между людьми, хотя и только при очень тесном контакте. В связи с этим пассажирам MV Hondius, видимо, придется находиться в изоляции еще длительное время. Специфического одобренного лечения от хантавируса, как и вакцин, не существует. Тем не менее ранняя поддерживающая терапия и своевременное направление в отдел интенсивной терапии могут повысить шансы на выживание, отмечает ВОЗ.

