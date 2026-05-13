В Лобне запретили электросамокаты

LEGO анонсировала самый большой набор по «Властелину Колец»
В Подмосковье стобалльникам ЕГЭ выплатят по 100 тыс. рублей
Канада разрабатывает новые законы об ИИ, соцсетях и авторских правах
Опрос: приятный тембр и грамотная речь мужчины цепляют 60% женщин
Disney выпустит «Camp Rock 3» с братьями Джонас уже в августе
Вики Крипс и Руни Мара станут подругами в драме «В поисках любви»
Умер телеведущий Владимир Молчанов
Кит Харингтон исполнит главную роль в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
Пол Уолтер Хаузер сыграет Людовика XVI в ромкоме «Официальная фаворитка»
Топ-менеджера Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии
Кристофер Нолан подтвердил, что Лупита Нионго сыграет в «Одиссее» две роли
Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме «Eleven Missing Days»
Leveldva Dvor откроет летний сезон 16 мая вечеринкой под открытым небом
Группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году
Мишель Йео снимется в фильме «This Is My Time». Это ее первая роль на китайском за 8 лет
Аарон Пол появится в третьем сезоне «Фоллаута»
Парк «Красная Пресня» в Москве закрывают на масштабную реконструкцию до весны 2027 года
В Италии снимут фильм о создании картины «Однажды в Америке»
Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом
Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук
Charli XCX стала первым глобальным амбассадором бренда электроники Nothing
«Люди выбирают оригинал»: эксперт объяснил, почему россияне продолжают пользоваться сервисами Google
Показываем новый отрывок из боевика Гая Ричи «Грязные деньги» и ролик о героине Эйсы Гонсалес
Финн Вулфхард, Айо Эдебири и Брэдли Купер озвучат героев в мультфильме Пон Чжун Хо
«Самый английский спор в истории»: Бенедикт Камбербатч поругался с велосипедистом в Лондоне
В Москве задержали певицу Линду
Okko покажет финал Лиги чемпионов на стадионе в Москве
Опрос: 40% россиян называют себя трудоголиками

В Лобне запретили электросамокаты

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Лобне запретили работу средств индивидуальной мобильности: кикшеринговым сервисам закрыли доступ в город. Об этом пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на администрацию городского округа.

Ранее аналогичный запрет ввели в Люберцах, Котельниках, районах Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный. Введенные меры власти объясняли отсутствием отдельных полос для такого транспорта.

При этом взять электросамокат в столице можно лишь после прохождения верификации через Mos ID на портале Mos.ru. В Дептрансе говорили, что после введения такой системы в городе заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних, а количество аварий с участием прокатных средств индивидуальной мобильности снизилось на 57%.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов говорил о планах столичных властей запретить езду по тротуарам для тяжелых электросамокатов, используемых курьерами. По его словам, им «не место на тротуаре», а жалобы москвичей на дискомфорт вполне обоснованны.

Расскажите друзьям