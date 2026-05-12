Финн Вулфхард, Айо Эдебири и Брэдли Купер озвучат героев в мультфильме Пон Чжун Хо

Финн Вулфхард («Очень странные дела»), Айо Эдебири («Медведь») и Брэдли Купер («Звезда родилась») вошли в актерский состав дебютного мультфильма режиссера и сценариста «Паразитов» Пон Чжун Хо — «Элли» («Ally»), сообщает Variety. Релиз запланирован на 2027 год.
В озвучивании персонажей также примут участие Алекс Джейн Го («Рик и Морти»), Рейчел Хаус («Моана») и Вернер Херцог («Человек-гризли»).
Главная героиня — любопытный детеныш кальмара-поросенка по имени Элли. Она живет в глубинах южной части Тихого океана и мечтает однажды увидеть солнце, а также стать звездой документального фильма о дикой природе. Когда в океан падает загадочный летательный аппарат, мир Элли оказывается в опасности. Ей предстоит путешествие на поверхность.
Сценарий написан Пон Чжун Хо совместно с Джейсоном Ю, известным по хоррор-триллеру «Спи», показанному в рамках программы «Неделя критиков» на Каннском кинофестивале в 2023 году. Ранее Ю работал ассистентом режиссера у самого Пон Чжун Хо на съемках фильма «Окча».
Об анимационном проекте Пон Чжун Хо стало известно еще в феврале 2024 года. Сообщалось, что бюджет мультфильма составит 52 млн долларов — так он станет самой дорогой картиной в истории Южной Кореи.
В ноябре 2025 года режиссер признался: «Я в середине сумасшедшего анимационного производства. Это очень сложная и изматывающая работа. Даже сегодня утром я работал в своем гостиничном номере. Это очень тяжело».