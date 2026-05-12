«Яндекс Лавка» откроет кафе в ЖК и бизнес-центрах

Фото: «Яндекс Лавка»

«Яндекс Лавка» готовит запуск кафе, сообщает издание Shopper’s.

Компания разместила вакансию администратора-кассира на одном из рекрутинговых сайтов. Согласно описанию заведения, посетители смогут лично выбирать и покупать свежие продукты и готовую еду.

Представитель сервиса подтвердил изданию, что проект находится в начальной стадии. «Конкретики пока нет. Поделимся деталями, когда они будут», — добавил он.

По данным директора направления стрит-ретейла NF Group Ирины Козиной, компания уже ищет помещения для первых точек. Флагманское кафе может появиться в пределах Садового кольца в Москве или в Хамовниках. Другие заведения разместятся в четырех видах локаций: жилых комплексах класса комфорт и выше, по пути от остановок общественного транспорта, на оживленных улицах или рядом с вузами и в бизнес-центрах. Предполагаемая площадь объектов составит 150–200 квадратных метров. Они должны попадать в зону доставки «Яндекс Лавки».

Недавно «Яндекс Лавка» закрыла свой единственный офлайн-магазин, который располагался в Пресненском районе Москвы. Точка появилась в августе 2024 года в качестве эксперимента. Таким образом покупателей хотели познакомить с ассортиментом и качеством товаров сервиса.

