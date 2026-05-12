Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм на первых кадрах сериала «Ride or Die»

Фото: Prime Video

Amazon Prime Video опубликовал первые кадры экшн-сериала «Ride or Die». Все восемь эпизодов появятся на стриминге 15 июля.

Главные роли в проекте исполнили Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм. Обе актрисы также выступили исполнительными продюсерами. Спенсер известна по фильмам «Прислуга» и «Скрытые фигуры», а также сериалу «Мадам Си Джей Уокер». Уоддингэм — по мюзиклам Вест-Энда «Спамалот», «Ночь музыки», «В лес» и «Волшебная страна Оз».

Сюжет разворачивается вокруг лучших подруг — Дебби (Спенсер) и Джудит (Уоддингэм), — которые считают, что знают друг о друге все. Однако выясняется, что Джудит — международная наемная убийца. Один из ее заказов идет не по плану, и подруги вынуждены бежать вместе. Они отправляются в автопутешествие по Европе, а за ними следуют полиция и профессиональные киллеры.

В сериале снимаются Билл Найи («Реальная любовь»), Эд Скрейн («Перевозчик: Наследие»), Сильвия Хукс («Лучшее предложение»), Калам Линч («Черная красавица»), Саванна Стейн («Хороший мальчик»), Джеки Идо («Бесславные ублюдки»), а также театральный актер Джейми Паркер — он известен по роли Гарри Поттера в постановке «Проклятое дитя».

