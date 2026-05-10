Майское тепло вернется в Москву на следующей неделе

«Черемуховые холода» завершатся в Москве на выходных, на следующей неделе майское тепло вернется в столицу. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



«На следующей неделе потеплеет до майской климатической нормы: +15-20 градусов, а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз», — рассказал агентству Тишковец.



Синоптик отметил, что весна теперь уже твердо встанет на путь потепления атмосферы. До конца мая будет преимущественно 20-градусное тепло.



Недавно в Москве в День Победы была пасмурная, дождливая и ветреная погода. Наибольшая интенсивность осадков прошла во второй половине дня. Температура воздуха ночью и утром от опустилась до +5 градусов, днем держала на уровне от +9 до +14 градусов.