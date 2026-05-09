На западе Москвы появятся новая зеленая зона и пешеходный маршрут

В районах Филевский Парк и Дорогомилово на западе столицы идет строительство двух набережных на правом берегу Москвы-реки. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
По его словам, ведутся активные работы по благоустройству набережной Западный Порт от Шелепихинского до Белорусского моста, ее протяженность составляет свыше 800 метров. Кроме того, строится новая набережная длиной около 1,2 километра от Белорусского моста до театра «Мастерская П.Н. Фоменко».
«Здесь ведутся работы по укреплению береговой линии, создаются искусственные насыпи для расширения территории. С открытием двух набережных появится новый пешеходный маршрут от моста Академика Королева до Дорогомиловского моста», — отметил Василий Десятков.
На всем протяжении набережных обещают проложить пешеходные дорожки и сделаны места для отдыха. Ранее мэр Москвы рассказал, что строительство нового моста в Мневниковской пойме завершится в 2027 году.