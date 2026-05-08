В Мьянме обнаружили гигантский рубин весом 2,2 килограмма

В Мьянме нашли гигантский рубин в 11 тыс. каратов. Он весит 2,2 килограмма и имеет превосходное качество, сообщила газета Global New Light of Myanmar.
Драгоценный камень обнаружили горняки в середине апреля. Находку сделали неподалеку от города Могок в регионе Верхий Мандалай. Хотя камень почти вдвое меньше рекордного по весу рубина, специалисты считают его более ценным.
Дело в цвете рубина. Камень имеет пурпурно‑красный оттенок с желтоватым подтоном, соответствует высокой цветовой категории, отличается умеренной прозрачностью и сильно отражающей поверхностью.
Мьянма поставляет до 90% всех рубинов, используемых в мире. Большинство из них происходят из районов Могок и Монг-Хсу. Драгоценные камни, как легально торгуемые, так и контрабандные, служат важным источником доходов для страны.
Правозащитные организации призывают ювелиров прекратить закупки камней из Мьянмы, поскольку эта отрасль на протяжении нескольких десятилетий финансирует военные правительства страны. Тем не менее продажи пока продолжаются.