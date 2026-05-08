Зои Кравиц раскритиковала Hulu из-за «пошлой» отсылки к Гарри Стайлзу

Фото: Hulu

Зои Кравиц публично раскритиковала стриминговый сервис Hulu после неудачного промо сериала «Меломанка».

Причиной стал пост в соцсетях, где платформа использовала отсылку к новому альбому жениха актрисы Гарри Стайлсу.

Hulu опубликовал серию кадров с героиней Кравиц Роб из «Меломанки» и подписал публикацию фразой: «У Робин Брукс точно есть „Kiss All the Time. Disco Occasionally“ в плейлисте». Позже пост удалили. Сама Зои написала в комментариях: «Это безвкусно, Hulu».

Сериал «Меломанка», основанный на романе Ник Хорнби и одноименном фильме 2000 года, вышел в 2020 году и получил хорошие отзывы критиков. Несмотря на это, Hulu закрыл проект после первого сезона, оставив историю с открытым финалом.

