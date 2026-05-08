Джесси Бакли и Пол Мескал воссоединятся в фильме «Держись за своих ангелов»
Элайджа Вуд и Мелисса Бенуа появятся в финальном сезоне «Рая»
Silent Hill и Angry Birds вошли во Всемирный зал славы видеоигр
Билеты на Пикник Афиши начали продавать за 1 рубль для участников «СберСпасибо»
Трек The Chemical Brothers завирусился после выхода фильма «Вершина» с Шарлиз Терон
Шарлиз Терон снимется еще в одном фильме Бальтасара Кормакура
Бонни Тайлер ввели в искусственную кому
Орландо Блум появится в триллере о выживании «Reset» с Приянкой Чопрой
Шейлин Вудли сыграет в эротическом триллере «Помощник матери»
LEGO анонсировала восемь новых наборов по «Гарри Поттеру»
Оскар Айзек снимется в сериале Netflix, который спродюсирует Мартин Скорсезе
Мультсериал по «Охотникам за привидениями» выйдет в 2027 году
Певицу Бонни Тайлер госпитализировали в Португалии
Сэм Уортингтон в трейлере сериала «Я тебя найду»
Вышел финальный трейлер «Миньонов и монстров»
В России с 2027-го расширят основания для аннулирования водительских прав
Disney запустил в работу фильм «Фокус-покус-3» с Бетт Мидлер и Сарой Джессикой Паркер
adidas представил ролик с участием Тимоте Шаламе, Лионеля Месси и Bad Bunny
Хавьер Бардем и Эми Адамс в трейлере «Мыса страха» Скорсезе и Спилберга
«Руки вверх!», «КиШ» и Toxi$: что россияне чаще всего слушают на шашлыках
Первый набор студентов на факультет ИИ в МГУ будет в 2026 году
В калининградском котокафе из-за прорыва трубы погибли 22 кота
Скарлетт Йоханссон сыграет в новом фильме Ари Астера
Японская студия аниме откроет свой филиал в Узбекистане
Пятый и финальный сезон сериала «Медведь» выйдет 25 июня
Брендан Фрейзер сыграет в фантастическом триллере о миссии на Марс
Вышел дублированный трейлер драмеди «Беспечный возраст»
«Бессмертный полк» пройдет в Москве в онлайн-формате

Россиянка взяла в заложники кота подруги и начала ее шантажировать

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: МВД 64

49-летняя жительница Саратова взяла в заложники кота своей подруги, чтобы шантажировать ее на деньги. Об этом говорится в телеграм-канале регионального МВД.

2 марта женщина, находясь у приятельницы дома в поселке Расково, обманом похитила рыжего кота по кличке Барон. Владелица питомца обратилась в полицию, где завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

Похитительницу кота доставили в отдел. Она пояснила правоохранителям, что попросила кота на две недели поиграть детям, но не вернула его в указанный срок. После ссоры подозреваемая сказала, что отдаст животное, если хозяйка заплатит ей 30 тыс. рублей за ранее оказанную помощь в ремонте дома.

Саратовчанке грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 300 тыс. рублей по части 2 статьи 159 УК. Кота Барона вернули законной владелице.

Пару месяцев назад хеппи-эндом закончилась и история с другим рыжим котом — Барсиком, которого бросили в московском аэропорту. Ему нашли новую семью.

Расскажите друзьям