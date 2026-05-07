Шарлиз Терон снимется еще в одном фильме Бальтасара Кормакура

Актриса Шарлиз Терон, недавно появившаяся в фильме «Вершина» Бальтасара Кормакура, снимется в еще одном проекте режиссера. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Кормакур поставит картину под названием «Шесть чистых убийств». Ее выпустит студия Universal Pictures. Лента описывается как остросюжетный боевик, в числе ее продюсеров — сам Кормакур, А.Дж.Дикс и Бен Коно.
Сценарий создал Стэн Пэриш по мотивам своего еще не опубликованного романа. Он станет исполнительным продюсером экранизации. Терон также поучаствует в продюсировании фильма через свою компанию, Secret Menu.
Детали сюжета держатся в секрете. Работа над «Шестью чистыми убийствами» началась в 2025 году, сразу после завершения съемок «Вершины» — приключенческого триллера о выживании, который вышел на Netflix в апреле.
Премьера «Шести чистых убийств» ожидается в 2027 году.