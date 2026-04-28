Шарлиз Терон получила травмы на съемах боевика «Apex». Его выпустил Netflix

Актриса Шарлиз Терон («Монстр», «Безумный Макс: Дорога ярости») получила травмы на съемках боевика «Apex». Артистка самостоятельно исполняла трюки в фильме — порой даже без страховки, написал Independent.
Работа над картиной шла в Австралии и завершилась в середине апреля. Терон призналась, что довольно серьезно пострадала во время съемочного процесса. В частности, она сломала палец.
Однако актриса считает съемки «Apex» одним из самых невероятных опытов в своей жизни. Шарлиз призналась, что очень гордится проектом.
Терон не впервые сама исполняет трюки. Она делала этого также во «Взрывной блондинке», «Безумном Максе» и «Бессмертной гвардии». Но, по словам актрисы, трюки в «Apex» были сложнее, чем в этих картинах.
В «Apex» Шарлиз исполняет роль скорбящей женщины, которая ищет утешения в дикой природе. Там она подвергается преследованию. Героине приходится вступить в смертельную игру с серийным убийцей.
Будущая лента описывается как микс документальной ленты «Фри-соло» и «Молчания ягнят». Режиссером фильма выступил Бальтасар Кормакур («Во власти стихии»). Сценарий написал Джереми Роббинс («Судная ночь»).
Помимо Терон, в картине снялись Тэрон Эджертон («Ручная кладь») и Эрик Бана («Троя»). Продюсерами проекта выступают Питер Чернин, Дженно Топпинг и Дэвид Реди из Chernin Entertainment, Иэн Брайс из Ian Bryce Productions, Шарлиз Терон, Бет Коно и Эй Джей Дикс из Secret Menu, а также Рей Анджелик, Уилл МакКанс и Дон Олмстид.