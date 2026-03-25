Netlix показал трейлер фильма «Apex» с Шарлиз Терон

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Apex» с Шарлиз Терон («Адвокат дьявола»), Тэроном Эджертоном («Ручная кладь») и Эриком Баной («Троя») . Картина выйдет на стриминговом сервисе 24 апреля.
Триллер снял автор «Во власти стихии» Бальтасар Кормакур. Будущая лента описывается как микс документальной ленты «Фри-соло» и «Молчания ягнят». Сценарий ленты написал Джереми Роббинс («Судная ночь»).
В центре истории — любительница экстремальных ощущений, подвергшаяся преследованию в дикой природе. Ее сыграла Терон. Как показал трейлер, девушке приходится прятаться в скалах, лесах и даже реках от опасного мужчины.
Продюсерами проекта выступают Питер Чернин, Дженно Топпинг и Дэвид Реди из Chernin Entertainment, Иэн Брайс из Ian Bryce Productions, Шарлиз Терон, Бет Коно и Эй Джей Дикс из Secret Menu, а также Рей Анджелик, Уилл МакКанс и Дон Олмстед.
По информации СМИ, руководству Netflix так понравился сценарий «Apex», что оно сразу же приобрело права на ленту, еще до приглашения в проект Терон и Кормакура.