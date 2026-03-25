Netlix показал трейлер фильма «Apex» с Шарлиз Терон

Дэниел Рэдклифф бросил курить из‑за размышлений о жизни и смерти после рождения сына
Deadline подтвердил, что Оливер Стоун снимет картину «Белая ложь» с Джошем Хартнеттом
Портал в филиппинский фольклор в трейлере «Забытого острова» ― нового мультфильма DreamWorks
Энн Хэтэуэй посоветовала продюсерам «Дьявол носит Prada-2» не приглашать слишком худых моделей
В Британии вор прислал владельцу магазина деньги за кражу вывески 15 лет назад
«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера выйдет в повторный прокат в России
Умер дядя Анджелины Джоли, композитор Чип Тейлор
Рафаэль Надаль получил докторскую степень
Марина Диамандис прокомментировала для Vogue свои старые фото времен блога на Tumblr
Синоптик: начало апреля в Москве будет прохладным и дождливым
Питер Джексон и Стивен Колберт работают над новым фильмом по «Властелину Колец»
«Яндекс» запустит доставку роботами-курьерами еще в пяти городах России
В фильме про бывшего гитариста Red Hot Chili Peppers использовали ИИ для воссоздания его голоса
Премьеру «Джуманджи-3» отложили на 25 декабря
11% рекрутеров отказывали соискателям в работе из‑за татуировок
Россияне назвали желаемый уровень дохода — 180 тысяч рублей
Япония возглавила рейтинг самых вежливых стран
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт в новом трейлере «Давления»
Новые сезоны сериала по «Гарри Поттеру» не планируют выпускать каждый год
Роспотребнадзор запретит курьерам хранить личные вещи в сумке для доставки
«Афиша» провела в Петербурге акцию с «цветущими» постерами ко Дню театра
В Москве двое соседей подрались из‑за спора о переходе домового чата в мессенджер Мах
Акива Шаффер снимет для Disney фильм о злых сестрах Золушки
ИИ считает фамилию писателя Драгунского и слово «героиня» в книгах пропагандой наркотиков
Ваня Дмитриенко расскажет о новых технологиях «Сбера»
Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
В Лондоне белка с вейпом в лапах попала на камеру
В этом году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние 8 лет

Netlix показал трейлер фильма «Apex» с Шарлиз Терон

Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Apex» с Шарлиз Терон («Адвокат дьявола»), Тэроном Эджертоном («Ручная кладь») и Эриком Баной («Троя») . Картина выйдет на стриминговом сервисе 24 апреля.

Триллер снял автор «Во власти стихии» Бальтасар Кормакур. Будущая лента описывается как микс документальной ленты «Фри-соло» и «Молчания ягнят». Сценарий ленты написал Джереми Роббинс («Судная ночь»).

В центре истории — любительница экстремальных ощущений, подвергшаяся преследованию в дикой природе. Ее сыграла Терон. Как показал трейлер, девушке приходится прятаться в скалах, лесах и даже реках от опасного мужчины.

Видео: Netflix/YouTube

Продюсерами проекта выступают Питер Чернин, Дженно Топпинг и Дэвид Реди из Chernin Entertainment, Иэн Брайс из Ian Bryce Productions, Шарлиз Терон, Бет Коно и Эй Джей Дикс из Secret Menu, а также Рей Анджелик, Уилл МакКанс и Дон Олмстед.

По информации СМИ, руководству Netflix так понравился сценарий «Apex», что оно сразу же приобрело права на ленту, еще до приглашения в проект Терон и Кормакура.

