Вышел тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Телеканал AMC представил тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город». Премьера состоится 26 июля.
В новом сезоне шоу заклятые враги Мэгги и Ниган объединятся, чтобы построить первое процветающее сообщество на Манхэттене. Отбросив старые обиды, они будут искать новых союзников в разрушенном апокалипсисом Нью-Йорке. Главные роли вновь исполнили Джеффри Дин Морган («Хранители») и Лорен Кохэн («Казанова»).
«Ходячие мертвецы: Мертвый город» — спин-офф сериала «Ходячие мертвецы», который выходил на экраны с 2010 по 2022 год. Первый сезон спин-оффа вышел в 2023 году. Он рассказал о том, как Мэгги и Ниган искали отыскать похищенного ребенка женщины
Второй сезон показали в мае 2205 года. В нем Мэгги и Ниган вовлекаются в жестокий конфликт местных группировок, переживая внутренние кризисы.