Питер Джексон хочет экранизировать «Сильмариллион»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: New Zealand on Air

Режиссер «Властелина Колец» Питер Джексон рассказал, что ведет переговоры с наследниками Дж.Р. Р. Толкина о возможной экранизации произведений писателя, в том числе «Сильмариллиона».

По словам Джексона, раньше права на эти книги были недоступны для киноадаптаций, поскольку сын Толкина Кристофер Толкин выступал против подобных проектов. Именно он после смерти писателя подготовил к публикации «Сильмариллион» и другие тексты вроде «Неоконченных преданий Нуменора и Средиземья».

Ситуация изменилась после смерти Кристофера Толкина. Теперь делами наследия занимается новое поколение семьи, которое, как отметил режиссер, «гораздо более открыто к диалогу». Джексон сообщил, что Warner Bros. уже обсуждает с представителями семьи возможность лицензирования прав на другие книги Толкина.

Режиссер добавил, что хотел бы выйти за рамки приложений к «Властелину Колец», на которых основаны последние проекты по франшизе, и заняться «более масштабным и насыщенным материалом».

Сейчас во вселенной Толкина готовятся сразу два новых фильма: «Охота на Голлума» режиссера Энди Серкиса и «Тень прошлого» — экранизация одной из глав «Властелина Колец», над которой работает Стивен Колбер.

