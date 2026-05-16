Ким Кардашьян помогла приговоренному к смерти выйти из тюрьмы под залог

Ким Кардашьян помогла оплатить залог для Ричарда Глоссипа — бывшего заключенного камеры смертников, который провел почти 30 лет в тюрьме в Оклахоме. Об этом пишет The Independent.
Глоссипа освободили из центра заключения округа Оклахома в четверг. Он будет ждать нового суда дома вместе с женой. Суд установил залог в размере 500 тыс. долларов, однако для освобождения нужно было внести 10% от этой суммы — 50 тыс. долларов.
О том, что деньги внесла Кардашьян, рассказал в инстаграме* кинопродюсер и правозащитник Скотт Бадник. По его словам, она «годами боролась за свободу Рича» и сразу оплатила залог после решения суда.
Глоссипа приговорили к смертной казни по делу об убийстве владельца мотеля Барри Ван Триза в Оклахома-Сити в 1997 году. Прокуратура утверждала, что это было заказное убийство. Сам Глоссип все эти годы настаивал на невиновности.
За время заключения он несколько раз был в часах от казни. The Independent пишет, что Глоссип трижды получал «последний ужин», а в 2015 году уже находился в камере рядом с помещением для казни, когда процедуру остановили в последний момент из-за путаницы с препаратом.
В феврале 2025 года Верховный суд США отменил обвинительный и смертный приговоры Глоссипу. Суд постановил, что прокуроры нарушили его право на справедливый процесс, допустив ложные показания ключевого свидетеля. При этом штат Оклахома собирается снова судить Глоссипа по обвинению в убийстве первой степени, но уже не будет требовать смертной казни.
После освобождения Глоссип обязан носить электронный браслет, не выезжать за пределы Оклахомы, не контактировать со свидетелями по делу и не употреблять алкоголь или наркотики.
Дело Глоссипа много лет привлекало внимание правозащитников и знаменитостей. В его поддержку выступали Сьюзан Сарандон и Ким Кардашьян, которая в последние годы активно занимается темой реформы уголовного правосудия в США.
