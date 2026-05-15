В Индии отменили концерт Канье Уэста

Афиша Daily
Фото: Scott Dudelson/Getty Images

В Индии отменили концерт Канье Уэста, который должен был состояться 23 мая в Нью-Дели. Об этом в соцсетях рассказал промоутер шоу White Fox.

По его словам, выступление скандального рэпера перенесли «в соответствии с рекомендациями по безопасности и директивами, изданными обеспокоенным правительством и правоохранительными органами».

В сообщении отмечается, что шоу «должно было стать одним из крупнейших концертных мероприятий, когда-либо проводившихся в Индии». На его подготовку и планирование ушло несколько месяцев.

Организаторы пообещали возврат денег за билеты всем, кто купил их через официального билетного партнера. Его осуществят в течение пяти-семи дней.

«Мы в настоящее время работаем с командой артиста, чтобы определить новую дату и место проведения [концерта]», — добавил промоутер.

Канье никак не прокомментировал отмену концерта. В мае он планирует выступить в Стамбуле. На июнь у рэпера запланированы два концерта в Нидерландах и шоу в Тбилиси.
 

