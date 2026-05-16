Питер Джексон хочет экранизировать «Сильмариллиона»

Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон рассказал, что ведет переговоры с наследниками Дж. Р. Р. Толкина о возможной экранизации произведений писателя, в том числе «Сильмариллиона».
По словам Джексона, раньше права на эти книги были недоступны для киноадаптаций, поскольку сын Толкина Кристофер Толкин выступал против подобных проектов. Именно он после смерти писателя подготовил к публикации «Сильмариллион» и другие тексты вроде «Неоконченных преданий Нуменора и Средиземья».
Ситуация изменилась после смерти Кристофера Толкина. Теперь делами наследия занимается новое поколение семьи, которое, как отметил режиссер, «гораздо более открыто к диалогу». Джексон сообщил, что Warner Bros. уже обсуждает с представителями семьи возможность лицензирования прав на другие книги Толкина.
Режиссер добавил, что хотел бы выйти за рамки приложений к «Властелину колец», на которых основаны последние проекты по франшизе, и заняться «более масштабным и насыщенным материалом».
Сейчас во вселенной Толкина готовятся сразу два новых фильма: «Охота на Голлума» режиссера Энди Серкиса и «Тень прошлого» — экранизация одной из глав «Властелина колец», над которой работает Стивен Колберт.