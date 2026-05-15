Альбомы Тейлор Свифт, Бейонсе и Weezer внесли в Национальный реестр аудиозаписей

25 музыкальных записей были добавлены в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США. Среди них — альбом «1989» Тейлор Свифт, сингл «Single Ladies» Бейонсе и «Голубой альбом» группы Weezer. Об этом сообщает Variety.
Каждый год в реестр добавляют ровно 25 записей. После этого обновления их общее число достигло 700. Из 25 лишь две пластинки были выпущены после 2000 года — альбом Свифт (2014) и сингл Бейонсе (2008). Самая старая запись этого года — «Cocktails for Two» Спайка Джонса — вышла в 1944 году.
1990-е представлены пятью композициями, 1980-е — четырьмя, 1970-е — пятью, 1960-е — четырьмя и 1950-е — четырьмя. В реестр попадают как альбомы, так и синглы, а также трансляции и саундтреки.
Роббин Арольд, председатель Национального совета по сохранению звукозаписи, поделился: «Размах и разнообразие выборки 2026 года прекрасно отражают масштабы американского опыта в год 250-летия нашей нации. От икон R’n’B до рождественского хита на испанском, от легендарной спортивной трансляции до суперзвезд этого поколения — это захватывающее отражение Америки в ее лучшем виде».
В этом году в Национальный реестр аудиозаписей США включили:
- «Cocktails for Two» — Spike Jones and His City Slickers (1944) (сингл)
- «Mambo No. 5» — Pérez Prado and His Orchestra (1950) (сингл)
- «Teardrops from My Eyes» — Ruth Brown (1950) (сингл)
- «Fly Me to the Moon (In Other Words)» — Kaye Ballard (1954) (сингл)
- «Put Your Head on My Shoulder» — Paul Anka (1959) (сингл)
- «The Blues and the Abstract Truth» — Oliver Nelson (1961) (альбом)
- «Modern Sounds in Country and Western Music» — Ray Charles (1962) (альбом)
- «Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season)» — The Byrds (1965) (сингл)
- «Amen, Brother» — The Winstons (1969) (сингл)
- «Feliz Navidad» — José Feliciano (1970) (сингл)
- «The Fight of the Century: Ali vs. Frazier» (March 8, 1971) (трансляция)
- «Midnight Train to Georgia» — Gladys Knight and the Pips (1973) (сингл)
- «Chicago» Original Cast Album (1975) (альбом)
- «The Devil Went Down to Georgia» — The Charlie Daniels Band (1979) (сингл)
- «Beauty and the Beat» — The Go-Go’s (1981) (альбом)
- «Texas Flood» — Stevie Ray Vaughan and Double Trouble (1983) (альбом)
- «I Feel for You» — Chaka Khan (1984) (сингл)
- «Your Love» — Jamie Principle (1986) / Jamie Principle/Frankie Knuckles (1987) (singles)
- «Rumor Has It» — Reba McEntire (1990) (альбом)
- «The Wheel» — Rosanne Cash (1993) (альбом)
- «Doom» Soundtrack — Bobby Prince, composer (1993)
- «Go Rest High on That Mountain» — Vince Gill (1994) (сингл)
- «Weezer (The Blue Album)» — Weezer (1994) (альбом)
- «Single Ladies (Put a Ring on It)» — Beyoncé (2008) (сингл)
- «1989» — Taylor Swift (2014) (альбом)