Amazon начал поиски нового Джеймса Бонда

Студия Amazon MGM официально начала поиски нового Джеймса Бонда. Об этом сообщает EW.
Новый фильм об агенте 007 снимет режиссер «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев. Ранее постановщик признавался, что вырос на фильмах о Бонде и считает франшизу «священной территорией».
Сценарий пишет Стивен Найт — создатель «Острых козырьков». Продюсерами выступят Эми Паскаль («Человек-паук: Возвращение домой») и Дэвид Хейман («Гарри Поттер», «Барби»), а исполнительным продюсером станет Таня Лапуэн, работавшая над «Дюной».
За кастинг нового Бонда отвечает Нина Голд. Она занималась подбором актеров для «Игры престолов», «Звездных войн: Пробуждение Силы», «Приключений Паддингтона» и «Конклава». В Amazon MGM заявили, что пока не готовы раскрывать детали кастинга, но пообещали делиться новостями по мере продвижения работы над фильмом.
Франшиза о Джеймсе Бонде стартовала в 1962 году с фильма «Доктор Ноу», где роль агента 007 впервые исполнил Шон Коннери. Позже Бонда играли Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.
В декабря 2025-го британский актер Каллум Тернер, известный по сериалу «Властелины воздуха», стал новым фаворитом букмекеров в гонке за роль следующего агента 007.