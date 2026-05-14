Металкор-группа Attila выступит с четырьмя концертами в России

Американская металкор-группа Attila приедет в Россию с концертами. Музыканты выступят в четырех городах страны в сентябре.
Тур стартует 12 сентября в Москве, после чего музыканты отправятся в Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Расписание концертов:
- 12 сентября — Москва, VK Stadium;
- 13 сентября — Петербург, Sound;
- 14 сентября — Нижний Новгород, Milo Concert Hall;
- 16 сентября — Екатеринбург, «Фабрика».
Группа Attila была основана в 2005 году в Атланте. За годы карьеры она выпустила несколько популярных альбомов, включая «About That Life», «Chaos» и «Villain».