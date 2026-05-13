69-я церемония «Грэмми» пройдет 7 февраля 2027 года

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Организаторы премии «Грэмми» объявили дату проведения 69-й церемонии вручения наград. Музыкальное шоу состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе.

Впервые с 1972 года трансляцией премии займется телеканал ABC. Церемонию также можно будет посмотреть на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.

Новый показ станет частью 10-летнего соглашения между телеканалом и Национальной академией искусства и науки звукозаписи, подписанного в 2024 году. До этого права на трансляцию «Грэмми» на протяжении десятилетий принадлежали CBS.

Глава Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший назвал переход на ABC началом новой эры для премии и пообещал зрителям масштабные изменения в будущем. Организаторы также опубликовали график подготовки к церемонии. Номинантов на премию объявят 16 ноября 2026 года, а финальный этап голосования пройдет с декабря по январь.

Прошлая церемония «Грэмми» отметилась несколькими рекордами. Bad Bunny стал первым исполнителем, победившим в категории «Альбом года» с испаноязычным релизом, Кендрик Ламар второй год подряд получил награду за «Запись года», а Билли Айлиш вместе с Finneas выиграла в номинации «Песня года».

