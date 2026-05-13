69-я церемония «Грэмми» пройдет 7 февраля 2027 года

Глава Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший назвал переход на ABC началом новой эры для премии и пообещал зрителям масштабные изменения в будущем. Организаторы также опубликовали график подготовки к церемонии. Номинантов на премию объявят 16 ноября 2026 года, а финальный этап голосования пройдет с декабря по январь.