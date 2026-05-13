В США бушуют лесные пожары: погиб один человек, уничтожено не менее 120 домов

В Джорджии два крупных лесных пожара охватили более 22 300 гектаров и уничтожили не менее 120 домов. Ситуация тяжелая и в соседнем штате: общая площадь выжженных земель во Флориде превысила 48 500 гектаров, а при тушении огня погиб пожарный. Критическая обстановка складывается на юге Флориды, где в национальном парке Эверглейдс пламя уже уничтожило около 4 500 гектаров заповедных земель.