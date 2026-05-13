В США бушуют лесные пожары: погиб один человек, уничтожено не менее 120 домов

Фото: Henrique Malaguti/Unsplash

Во Флориде и Джорджии начались лесные пожары. Причиной стала засуха, охватившая юго-восток страны, пишет The New York Times.

В Джорджии два крупных лесных пожара охватили более 22 300 гектаров и уничтожили не менее 120 домов. Ситуация тяжелая и в соседнем штате: общая площадь выжженных земель во Флориде превысила 48 500 гектаров, а при тушении огня погиб пожарный. Критическая обстановка складывается на юге Флориды, где в национальном парке Эверглейдс пламя уже уничтожило около 4 500 гектаров заповедных земель.

Начальник отдела управления лесами в Лесной комиссии Джорджии Трой Клаймер сообщил, что интенсивность засухи сделала нынешние пожары чрезвычайно опасными и сложными для тушения. «Мы видели пламя высотой в десятки метров», — сказал он.

Лесные пожары бушевали в Калифорнии в январе 2025 года. Пожар в Лос-Анджелесе вспыхнул утром 7 января и быстро распространился на площадь более 1 тыс. гектаров. Огонь охватил пять районов города, включая престижный Пасифик-Палисейдс, где живут многие голливудские звезды. Они вместе с 30 тыс. местных жителей были вынуждены эвакуироваться.

В Лос-Анджелесе погибли по меньшей мере 10 человек и сгорели около 10 тыс. строений. Среди знаменитостей, потерявших свои дома в результате пожара, оказались супружеская пара Адам Броди и Лейтон Мистер, актеры Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс, Джон Гудман и Кэмерон Мэтисон, актрисы Рики Лейк и Анна Фэрис, звезды реалити-шоу Спенсер Пратт и Хайди Монтаг, комики Билли Кристал и Юджин Леви.

