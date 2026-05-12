Кристофер Нолан подтвердил, что Лупита Нионго сыграет в «Одиссее» две роли

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Paramount Pictures

Режиссер Кристофер Нолан («Интерстеллар», «Оппенгеймер») подтвердил, что оскароносная актриса Лупита Нионго исполнит сразу две роли в фильме «Одиссея». Об этом написал The Hollywood Reporter.

Нионго предстанет в образы Елены Троянской и ее сестры Клитемнестры, жены Агамемнона. Почему Нолан решил, что обоих персонажей должна сыграть одна артистка, неизвестно.

Картина выйдет в прокат 17 июля 2026 года и станет первым фильмом, полностью снятым в формате IMAX. Агамемнона в ленте сыграет Бенни Сафди. Роль его брата Менелая, супруга Елены Троянской, достанется Джону Бернталу.

Также в фильме появятся Мэтт Деймон в роли Одиссея, Энн Хэтэуэй в роли Пенелопы, Том Холланд в роли Телемаха, Шарлиз Терон в роли нимфы Калипсо, Роберт Паттинсон в роли Антиноя, Джон Легуизамо в роли Эвмея.

Нолан решил не задействовать актеров для изображения олимпийских богов. Кинематографист заявил, что захотел передать присутствие богов через природу и веру других персонажей.

«Меня больше всего интересовала идея о том, что для людей того времени свидетельства присутствия богов были повсюду. Прелесть кино, и особенно IMAX, в том, что вы можете погрузить зрителя в атмосферу: заставить его ощутить близость таких событий, как штормы, бурные моря, сильные ветры. Вы хотите, чтобы аудитория оказалась на корабле вместе с героями: боялась океана, боялась гнева Посейдона так же, как и персонажи. Для меня это гораздо мощнее, чем любой отдельный образ [бога]», — подчеркнул Нолан.

