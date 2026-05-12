Эми Мадиган, Стив Бушеми и Бен Фостер снимутся в перезапуске «Секретных материалов»

Фото: Warner Bros.

Hulu объявил восьмерку актеров, которые появятся в перезапуске «Секретных материалов» от Райана Куглера, режиссера «Грешников».

В их число вошли Эми Мадиган («Орудия»), Стив Бушеми («Фарго»), Бен Фостер («Любой ценой»), Девери Джейкобс («Псы резервации»), Локлин Манро («Очень страшное кино»), Танту Кардинал («Танцующий с волками»), Джоэл Монгран («Настоящий детектив») и юная актриса София Грейс Клифтон.

Главные роли в проекте исполнят Химеш Пател («Ненасытные люди», «Довод») и Даниель Дедуайлер («Станция одиннадцать»). Им предстоит сыграть агентов ФБР, которые расследуют дела, связанные с необъяснимыми и паранормальными явлениями.

Шоураннером проекта выступит Дженнифер Йейл («Декстер», «Копенгагенский тест»). Райан Куглер написал сценарий и выступил режиссером пилотной серии. Кастинг провела Франсин Мейслер, ранее работавшая над «Грешниками».

Оригинальный сериал «Секретные материалы» выходил в эфир с 10 сентября 1993 года по 19 мая 2002 года (9 сезонов). Возрождение шоу состоялось в 2016–2018 годах (10-й и 11-й сезоны). Помимо этого, были выпущены два полнометражных фильма в 1998 и 2008 годах.

