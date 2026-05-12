Рэпера Ганвеста оштрафовали на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законе о наркотических средствах. Согласно им произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью. Недавно стало известно, что более 40% музыкальных треков в российских стриминговых сервисах требуют изменений после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков.