Ганвест прокомментировал штраф за неуважение к обществу: «Я остаюсь тем, кто я есть»

Фото: «Ганвест»/VK

Рэпер Ганвест прокомментировал решение суда о штрафе на 95 тыс. рублей за «оскорбления человеческого достоинства» и «явное неуважение к обществу».

Артист заявил, что принимает это решение, и сообщил, что уже начал «наводить порядок в контенте» и продолжит эту работу, внося изменения и пересматривая подход.

«Я остаюсь тем, кто я есть. Музыка для меня — это способ говорить честно, но я понимаю, что есть рамки, в которых нужно работать дальше. Хочу двигаться вперед без лишнего конфликта. Поэтому прошу дать возможность спокойно заниматься музыкой и довести все изменения до конца», — написал музыкант.

Ранее Ганвест объявил, что зацензурит свои старые треки. Такое решение он принял после того, как на него завели дело о пропаганде наркотиков.

В официальном заявлении артист сообщил, что еще в декабре прошлого года начал цензурировать 25 композиций из раннего каталога, чтобы «исключить любые спорные моменты и полностью соответствовать требованиям законодательства РФ».

