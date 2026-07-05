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В Москве станцию «Парк культуры» с 6 июля закроют на вход в часы пик

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 6 июля по будням в часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии будет работать только на выход пассажиров. Это связано с ремонтом эскалаторов, сообщает Дептранс Москвы.

«Вход на станцию и пересадка со станции „Парк культуры“ Сокольнической линии на Кольцевую линию в указанное время осуществляться не будут. Пожалуйста, стройте ваши маршруты заранее. По возможности пользуйтесь наземным транспортом или смещайте время поездки с часов пик», — говорится в посте.

Ремонт планируют завершить до сентября. Пассажиров просят быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования его сотрудников.

В это же время на строящихся линиях возводят целые станции с нуля — например, будущую «Рублево-Архангельское» недавно переименовали в «СберСити». Строительство станции хотят закончить в следующем году.
 

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