В Москве станцию «Парк культуры» с 6 июля закроют на вход в часы пик

«Вход на станцию и пересадка со станции „Парк культуры“ Сокольнической линии на Кольцевую линию в указанное время осуществляться не будут. Пожалуйста, стройте ваши маршруты заранее. По возможности пользуйтесь наземным транспортом или смещайте время поездки с часов пик», — говорится в посте.