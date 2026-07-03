Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан раскрыл причину ухода Кевина Костнера из сериала

Создатель сериала «Йеллоустоун» Тейлор Шеридан рассказал в подкасте The Bill Simmons Podcast, почему Кевин Костнер ушел из проекта. Об этом написал NME.
По словам Шеридана, изначально в контракте актера было прописано участие только в первых трех сезонах. После этого в центр истории должен был выйти персонаж сына Джона Даттона.
Однако сеть Paramount не хотела терять звезду и уговорила Костнера остаться еще на два сезона. После этого артист окончательно пришел к выводу, что хочет заниматься собственными проектами.
Шеридан считает, что уход Костнера пошел на пользу шоу. Сценаристы, по словам Тейлора, топтались на месте.
Костнер покинул актерский состав сериала во второй половине пятого сезона. Официальной причиной называли конфликт графиков. Сам Костнер заявлял, что даты съемок перенесли. Он также критиковал коллег, которые якобы не вступились за него.
«Йеллоустоун» завершился в 2024 году, а франшиза тем временем расширилась приквелами «1883» и «1923», а также двумя современными спин-оффами — «Маршалы» и «Ранчо Даттонов». Последние два проекта стартовали в 2026 году.