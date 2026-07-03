Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан раскрыл причину ухода Кевина Костнера из сериала

World Athletics не допустила россиян и белорусов до международных соревнований
В Анапе разрешили открыть 75 пляжей
Умер Челль Нильссон из фильма «Безумный Макс 2: Воин дороги»
Водителя Tesla обвинили в убийстве из-за ДТП на автопилоте
В Роспотребнадзоре посоветовали не пить напитки со льдом в кафе за границей
Съемки «Схватки 2» Майкла Манна стартуют в ноябре
МИД: перезапуск прямых авиарейсов между Владивостоком и Гонконгом обсуждается
Рэпера Птаху обвинили в пропаганде наркотиков
Letterboxd работает над тем, чтобы добавить сериалы в базу данных
Принц Уильям появился в подкасте Трэвиса Келси накануне предполагаемой даты свадьбы с Тейлор Свифт
В российских вузах с 2027 года появится обязательная дисциплина «Русский язык как государственный»
В Москве отреставрировали дом Мастера из романа «Мастер и Маргарита»
Уэс Андерсон и Билл Мюррей снимут вестерн вместе
Британские депутаты призвали запретить показ мультика «Маша и Медведь» в стране
Интерес к викингам вырос на фоне выступления сборной Норвегии на ЧМ
Хью Джекман не собирается давать советы следующему Росомахе: «Я ничего не скажу»
Макан проведет тур после службы в армии
В Москве на выходных резко испортится погода: синоптики обещают ливни, грозы и град
Flowwow запускает собственный бренд товаров для дома
Гендиректора «Афиши» признали лучшим медиаменеджером года
Российских руферов, обручившихся на Эмпайр-стейт-билдинг, отпустили под надзор до следующего суда
В Москве открылась фотовыставка о легендах российского спорта и их преемниках
Россияне пожаловались на сбои в играх EA Sports FC и Battlefield 6
96-летнюю американку хотели выселить из дома престарелых за слишком шумные вечеринки
Директор отдела продаж «Эксмо» получил условный срок по делу о продаже квир-литературы
Стала известна дата выхода нового фильма с Томом Хэнксом о бейсболе
Amazon снимет фильм по вирусному ютуб-хоррору «Каталог Манделы»
Создатель миньонов объяснил, почему они никогда не служили Гитлеру

Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан раскрыл причину ухода Кевина Костнера из сериала

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Paramount

Создатель сериала «Йеллоустоун» Тейлор Шеридан рассказал в подкасте The Bill Simmons Podcast, почему Кевин Костнер ушел из проекта. Об этом написал NME.

По словам Шеридана, изначально в контракте актера было прописано участие только в первых трех сезонах. После этого в центр истории должен был выйти персонаж сына Джона Даттона.

Однако сеть Paramount не хотела терять звезду и уговорила Костнера остаться еще на два сезона. После этого артист окончательно пришел к выводу, что хочет заниматься собственными проектами.

Шеридан считает, что уход Костнера пошел на пользу шоу. Сценаристы, по словам Тейлора, топтались на месте.

Костнер покинул актерский состав сериала во второй половине пятого сезона. Официальной причиной называли конфликт графиков. Сам Костнер заявлял, что даты съемок перенесли. Он также критиковал коллег, которые якобы не вступились за него.

«Йеллоустоун» завершился в 2024 году, а франшиза тем временем расширилась приквелами «1883» и «1923», а также двумя современными спин-оффами — «Маршалы» и «Ранчо Даттонов». Последние два проекта стартовали в 2026 году.

Расскажите друзьям