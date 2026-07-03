Съемки «Схватки 2» стартуют в ноябре, сообщает The Wrap.
Режиссером выступит Майкл Манн. Леонардо ДиКаприо и Кристиан Бэйл сыграют Криса Шихерлиса и Винсента Ханна. В оригинальном фильме их исполнили Вэл Килмер и Аль Пачино соответственно.
Переговоры также ведут c Адамом Драйвером и Стивеном Грэмом. Они могут сыграть образы Уорделла и Нила Макколи.
Фильм станет одновременно и приквелом, и сиквелом. Действие развернется одновременно в двух временных промежутках — в 1980-х и в начале 2000-х. Первая часть рассказывала о событиях, происходящих в середине 1990-х.
Криминальный боевик «Схватка» вышел в 1995 году. Фильм рассказывает о противостоянии лучших преступников и детективов Лос-Анджелеса. Режиссером ленты выступил Майкл Манн.
Съемки «Схватки 2» Майкла Манна стартуют в ноябре
Афиша Daily
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Кадр: «Схватка»
Съемки «Схватки 2» стартуют в ноябре, сообщает The Wrap.