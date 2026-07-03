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В Анапе разрешили открыть 75 пляжей

Афиша Daily
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Фото: Camille Minouflet/Unsplash

В Анапе, пострадавшей из-за разлива нефтепродуктов, разрешили открыть 75 пляжей. Об этом сообщило правительство России.

На сегодняшний день еще 11 пляжей проходят экспертизу. На пострадавших участках насыпают дополнительный слой чистолого песка. Кроме того, в регионе ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья.

«С начала работ очищено более 3,6 тыс. километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т оннзагрязненного песка и грунта», — поделились в правительственной комиссии.

Ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации занимаются 766 человек. К работам привлечены 183 единицы техники.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море оказалось около 4000 тонн нефтепродуктов.

Пострадали тысячи птиц, десятки дельфинов и других морских млекопитающих. В феврале 2025-го даже на очищенных от крупных пятен мазута пляжах Анапы концентрация опасного канцерогена бензапирена превышала более чем в 20 раз предельно допустимую.

Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Из-за этого турпоток в Анапе упал на 70%.

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