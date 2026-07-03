Amazon снимет фильм по вирусному ютуб-хоррору «Каталог Манделы»

«Каталог Манделы» запустили на YouTube в 2021 году. Действие сериала разворачивается в вымышленном округе Мандела в Висконсине, который захватывают почти бессмертные существа-оборотни — альтернаты. Они способны принимать облик своих жертв и принуждать их совершить самоубийство.