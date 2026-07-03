Amazon снимет фильм по вирусному ютуб-хоррору «Каталог Манделы»

Amazon MGM Studios, United Artists Скотта Стубера и Amblin Стивена Спилберга получили права на экранизацию ютуб-сериала «Каталог Манделы». Об этом сообщает Deadline.
Права на проект достались компаниям после борьбы с участием 11 студий. Одним из продюсеров фильма станет Спилберг. Режиссером выступит Алекс Кистер — создатель оригинального веб-сериала. Он же адаптировал сценарий вместе с продюсером Тайлером Клифтоном.
«Каталог Манделы» запустили на YouTube в 2021 году. Действие сериала разворачивается в вымышленном округе Мандела в Висконсине, который захватывают почти бессмертные существа-оборотни — альтернаты. Они способны принимать облик своих жертв и принуждать их совершить самоубийство.
Официальные эпизоды «Каталога Манделы» набрали более 100 млн просмотров. Deadline называет проект одной из крупнейших оригинальных франшиз в жанре аналогового хоррора на YouTube — наряду с «Local 58» и «The Backrooms».
Интерес Голливуда к ютуб-хоррорам усилился после кассового успеха «Обсессии» Карри Баркера и «Закулисья реальности» Кейна Парсонса. Как писал The Hollywood Reporter, студии, агенты и продюсеры стали внимательнее изучать форумы в поисках новых идей и авторов.