Голливуд начал искать новые идеи на Reddit после успеха «Закулисья реальности»

Теперь Reddit все чаще воспринимается в индустрии как площадка, где можно не только отслеживать интерес аудитории, но и находить новые истории, фандомы и таланты. Один из представителей агентского бизнеса рассказал THR, что ассистенты в его компании уже нашли «кучу» сабреддитов и коротких рассказов, которые могут стать основой для перспективных проектов.