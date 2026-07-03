В российских вузах с 2027 года появится обязательная дисциплина «Русский язык как государственный»

В Минобрнауки пояснили, что в совете при президенте обсудили этот вопрос. Специалисты не собираются «механически» разделять факультеты филологии «на „русские“ и „зарубежные“», но думают о создании «самостоятельных структурных подразделений» в виде кафедры, центре, института или другой формы.