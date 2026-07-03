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В российских вузах с 2027 года появится обязательная дисциплина «Русский язык как государственный»

Афиша Daily
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Фото: Dom Fou/Unsplash

В российских вузах с 2027 года начнут вводить обязательную дисциплину «Русский язык как государственный». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Программу курса разработал Санкт-Петербургский государственный университет. Сейчас ее дорабатывает министерство образования с учетом мнения экспертного сообщества.

Первые студенты у нового модуля появятся уже через год. Власти рассчитывают, что дисциплина поможет усилить статус русского языка и литературы в системе высшего образования.

Ранее Владимир Путин заявил, что факультеты противоречат представлению о русском языке как ключевой ценности. По мнению президента, в России должны появиться факультеты русского языка и литературы.

В Минобрнауки пояснили, что в совете при президенте обсудили этот вопрос. Специалисты не собираются «механически» разделять факультеты филологии «на „русские“ и „зарубежные“», но думают о создании «самостоятельных структурных подразделений» в виде кафедры, центре, института или другой формы.

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