В Москве на выходных резко испортится погода: синоптики обещают ливни, грозы и град

Жителей Москвы и других регионов Центральной России ждут дождливые и прохладные выходные. С 4 по 6 июля через ЦФО пройдет циклон, который принесет ливни, грозы, местами град и сильный ветер, сообщает Гидрометцентр.
В Москве непогода начнется в ночь на субботу. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, а днем 4 июля осадки усилятся. Температура воздуха составит от +21 до +23 градусов, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
В воскресенье, 5 июля, также прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом станет еще прохладнее: днем воздух прогреется до +19…+21 °C.
По данным синоптиков, сильнее всего циклон затронет разные части Центрального федерального округа поэтапно: 4 июля — южные регионы, 5 июля — восточные, а 6 июля — северо-восток округа.
По прогнозам Гидрометцентра, улучшение погоды в столичном регионе ожидается на следующей неделе.