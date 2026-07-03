В Москве на выходных резко испортится погода: синоптики обещают ливни, грозы и град

В Москве непогода начнется в ночь на субботу. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, а днем 4 июля осадки усилятся. Температура воздуха составит от +21 до +23 градусов, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.