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Французский правообладатель «Леди Баг и Супер-Кот» судится с «Лентой»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: «Леди Баг и Супер-Кот»

Французская анимационная компания Miraculous Corp., которая владеет правами на мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот», подала иск против российской сети магазинов «Лента». Об этом пишет «Коммерсант».

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы. Компания требует взыскать с «Ленты» компенсацию за нарушение исключительных прав. Поводом для разбирательства могли стать товары с изображением героев мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот», продававшиеся в торговой сети.

Как пишет издание, «Лента» стала одним из нескольких ответчиков по иску. В их число также вошли маркетинговые агентства, участвующие в создании акционных товаров с различными известными персонажами. 

Компания ZAG America LLC (правообладатель мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», владеет 40% в Miraculous Corp.) уже подала около 900 исков в российские арбитражные суды по поводу защиты своих интеллектуальных прав. Управляющий партнер консалтингового агентства BrandLab Александр Еременко отмечает, что такие иски стали распространенным явлением на рынке, в том числе в связи с развитием онлайн-торговли.

«Леди Баг и Супер-Кот» — это популярный  мультсериал о двух парижских школьниках, которые превращаются в супергероев. Премьера состоялась в 2015 году.

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