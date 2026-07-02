Французский правообладатель «Леди Баг и Супер-Кот» судится с «Лентой»

Как пишет издание, «Лента» стала одним из нескольких ответчиков по иску. В их число также вошли маркетинговые агентства, участвующие в создании акционных товаров с различными известными персонажами.



Компания ZAG America LLC (правообладатель мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», владеет 40% в Miraculous Corp.) уже подала около 900 исков в российские арбитражные суды по поводу защиты своих интеллектуальных прав. Управляющий партнер консалтингового агентства BrandLab Александр Еременко отмечает, что такие иски стали распространенным явлением на рынке, в том числе в связи с развитием онлайн-торговли.



«Леди Баг и Супер-Кот» — это популярный мультсериал о двух парижских школьниках, которые превращаются в супергероев. Премьера состоялась в 2015 году.