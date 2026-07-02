В Москве пройдет парад ретротранспорта

11 июля, в День Московского транспорта, по улицам столицы проедут 18 трамваев разных поколений и ретроавтомобили. Колонна пройдет от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара, сообщается на сайте метро.
Парад начнется в 11.30 от станции метро «Новокузнецкая». Параллельно на Чистопрудном бульваре, с 12.00 до 18.00, пройдет выставка ретротранспорта.
Для посетителей подготовили интерактивные зоны в духе 1930-х годов и реконструкторы, которые создадут атмосферу прошлых лет, а еще старт и финиш исторического ретроралли «Столица. Родис Классик Тур». Запланированы выставка исторических костюмов сотрудников транспортного комплекса, фотозоны, детские площадки, мастер-классы и интерактивные игры. Гостей также ждут бесплатные угощения и напитки, а также выступления артистов проекта «Музыка в метро» и Академического хора Московского метрополитена.