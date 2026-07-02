В Москве пройдет парад ретротранспорта

Для посетителей подготовили интерактивные зоны в духе 1930-х годов и реконструкторы, которые создадут атмосферу прошлых лет, а еще старт и финиш исторического ретроралли «Столица. Родис Классик Тур». Запланированы выставка исторических костюмов сотрудников транспортного комплекса, фотозоны, детские площадки, мастер-классы и интерактивные игры. Гостей также ждут бесплатные угощения и напитки, а также выступления артистов проекта «Музыка в метро» и Академического хора Московского метрополитена.