Москвичей ждет самый жаркий день с начала лета

Метеоролог отметила, что температура воздуха в четверг будет выше климатической нормы почти на 5 градусов. К выходным, как сообщил Гидрометцентр, погода ухудшится: ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Температура днем 4 июля будет колебаться в районе 21–23 градусов, 5 июля — 19–21 градусов.