Руферы Ангела Николау и Иван Биркус залезли на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Их арестовали
В России вырос интерес к работам Гомера перед выходом фильма Кристофера Нолана
Французский правообладатель «Леди Баг и Супер-Кот» судится с «Лентой»
В Москве пройдет парад ретротранспорта
Приложение «Яндекса» для людей с особенностями слуха теперь распознает речь офлайн
В США мужчина подал в суд на OpenAI, поскольку ChatGPT едва не довел его до самоубийства
Smstretching открыл первую студию сети с пилатесом на реформерах
В Третьяковке откроется выставка Виктора Борисова-Мусатова
Питер Динклейдж сыграет в новом фильме создателя «Живой ярости» Кэндзи Танигаки
Ян Топлес и сооснователь «Метеорита» откроют бар на Китай-городе
Джош Бролин хотел уйти со съемок нового фильма Ридли Скотта уже после первого дня
На киностудии «Союзмультфильм» открыли Музей анимации
«Пухосос» хотят зарегистрировать в Роспатенте
Дональд Трамп заработал более 10 млн долларов на фильме о своей супруге
Баррикады и экшн вместо песен: вышел тизер новой адаптации «Отверженных»
Джо Райт снимет триллер «Juice»
В ЕС могут запретить детям пользоваться соцсетями
Джош Гэд присоединился к Марго Робби и Брэдли Куперу в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
«Гидрофлай-фест» пройдет 10 и 11 июля в Москве
Блогер Чермен Дзотти заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия
Apple показала тизер «Нейроманта»
Теннисистка Арина Соболенко высказалась за допуск собак на Уимблдон
Warner Bros. выпустит хоррор о Сиреноголовом. Сценарий напишет автор «Орудий» Зак Креггер
Перезапуск «Спасателей Малибу» выйдет в январе 2027 года
Лола Тун снимется в фильме «Пожалуйста» Халины Рейн
Российский вуз впервые отказался от дипломных работ из-за ИИ
В США отменили турнир по карточной игре Yu-Gi-Oh! из-за неприятного запаха от игроков
Исследование: удаление миндалин и аденоидов связано с риском рассеянного склероза у детей

Москвичей ждет самый жаркий день с начала лета

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Artem Shuba/Unsplash

В Москве 3 июля будет самый жаркий день с начала лета. Такой прогноз озвучила в разговоре с РИА «Новости» специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура в городе прогреется до 29–31 градуса. В Подмосковье местами будет чуть прохладнее — от 26 градусов.

«Четверг в Москве будет самым жарким днем с начала лета, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах климатической нормы», — рассказала Позднякова.

Метеоролог отметила, что температура воздуха в четверг будет выше климатической нормы почти на 5 градусов. К выходным, как сообщил Гидрометцентр, погода ухудшится: ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Температура днем 4 июля будет колебаться в районе 21–23 градусов, 5 июля — 19–21 градусов.

«В понедельник температура будет порядка 18–23 градусов, а во вторник и того холоднее — от 17 до 22 градусов. И далее теплую погоду ждать не приходится», — добавил синоптик центра «Метео» Александр Ильин.

Расскажите друзьям