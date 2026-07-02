Москвичей ждет самый жаркий день с начала лета

В Москве 3 июля будет самый жаркий день с начала лета. Такой прогноз озвучила в разговоре с РИА «Новости» специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, температура в городе прогреется до 29–31 градуса. В Подмосковье местами будет чуть прохладнее — от 26 градусов.
«Четверг в Москве будет самым жарким днем с начала лета, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах климатической нормы», — рассказала Позднякова.
Метеоролог отметила, что температура воздуха в четверг будет выше климатической нормы почти на 5 градусов. К выходным, как сообщил Гидрометцентр, погода ухудшится: ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Температура днем 4 июля будет колебаться в районе 21–23 градусов, 5 июля — 19–21 градусов.
«В понедельник температура будет порядка 18–23 градусов, а во вторник и того холоднее — от 17 до 22 градусов. И далее теплую погоду ждать не приходится», — добавил синоптик центра «Метео» Александр Ильин.