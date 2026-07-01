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Российский вуз впервые отказался от дипломных работ из-за ИИ

Афиша Daily
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Фото: rutmiit/Unsplash

Сочинский институт РУДН стал первым вузом в России, который отказался от дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта и нейросетей. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Учебное заведение объявило, что выпускники больше не будут писать квалификационные работы для получения степени бакалавров. Нововведение коснется учащихся направления «Юриспруденция».

«Решение поддержано ученым советом вуза и полностью коррелирует с позицией Минобрнауки РФ, отметившего, что дипломные работы перестали быть объективной проверкой знаний, особенно с развитием искусственного интеллекта», — пояснили в вузе.

По словам представителей института, нейросети сегодня умеют анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и писать структурированные тексты на десятки страниц. Поэтому теперь студентов будут оценивать по способности мыслить стратегически и применять право в нестандартных ситуациях, в том числе этически сложных.

«Отказ от ВКР — это не облегчение участи студентов. Это повышение планки. Мы оцениваем истинный профессионализм студентов. Диплом Сочинского института РУДН и впредь будет знаком качества, но теперь этот знак будет подтверждать не умение писать тексты, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий», — подчеркнул директор института Александр Петенко.

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