Российский вуз впервые отказался от дипломных работ из-за ИИ

«Отказ от ВКР — это не облегчение участи студентов. Это повышение планки. Мы оцениваем истинный профессионализм студентов. Диплом Сочинского института РУДН и впредь будет знаком качества, но теперь этот знак будет подтверждать не умение писать тексты, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий», — подчеркнул директор института Александр Петенко.