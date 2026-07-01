Выпускники, набравшие 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера

Особенный номер с тремя пятерками будет доступен молодым людям и девушкам, не достигшим 20 лет. При этом получить красивые цифры смогут лишь тем, у кого подключен оператор «МегаФон» или Yota. Действующим абонентам Yota достаточно зайти в личный кабинет, обратиться в службу поддержки и подтвердить свои высокие баллы. Новым пользователям нужно иметь сим-карту «МегаФона» или Yota и подать заявку на участие в акции через личный кабинет.