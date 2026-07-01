Выпускники, набравшие 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера

Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ), смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555. Акция продлится до конца 2026 года, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
Особенный номер с тремя пятерками будет доступен молодым людям и девушкам, не достигшим 20 лет. При этом получить красивые цифры смогут лишь тем, у кого подключен оператор «МегаФон» или Yota. Действующим абонентам Yota достаточно зайти в личный кабинет, обратиться в службу поддержки и подтвердить свои высокие баллы. Новым пользователям нужно иметь сим-карту «МегаФона» или Yota и подать заявку на участие в акции через личный кабинет.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в этом году 200 баллов на ЕГЭ набрали 933 выпускника, 300 баллов — 76, 400 баллов — 8, а максимальные 500 баллов — 1 участник. Рекордсменкой стала выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова. Девушка получила 100 баллов сразу по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Это вызвало дискуссию в сети. Люди спорили, реален ли такой успех без вреда для здоровья и психики. Подробнее можно прочитать в материале «Афиши Daily».