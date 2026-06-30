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Поиски глухаря в трейлере «Легенд леса» — нового дока от режиссера «В поисках снежного барса»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: U Films

U Films поделился с «Афишей Daily» трейлером «Легенд леса» — документального фильма Венсана Мюнье о дикой природе, получившего «Сезар». Картина выйдет в российский прокат 2 июля.

Видео: U Films

Мюнье известен по фильму «В поисках снежного барса» об экспедиции в Тибет в поисках гигантской кошки. Его тоже признали лучшим документальным фильмом на «Сезаре».

На этот раз режиссер отправляется в лес вместе с отцом и сыном. Они наблюдают за оленями, совами, лисами, горностаями и другими обитателями. Они также надеются увидеть глухаря, почти неуловимую птицу, которая появляется лишь на мгновения. Путешествие становится не просто наблюдением за животными, но и семейной историей.

Новую работу Мюнье называет более личной, чем «В поисках снежного барса». «На этот раз нет ни далеких экспедиций, ни экзотики — это погружение в родные леса. Я всегда считал, что не нужно ехать на край света, чтобы встретить чудо. Лиса, скользящая через поляну в утреннем свете, может вызвать такие же сильные эмоции, как встреча с барсом в Гималаях. Я хотел показать, что вдохновение находится рядом — буквально в нескольких шагах, в знакомых пейзажах, если действительно позволить себе в них погрузиться», — говорит режиссер.

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