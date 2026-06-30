Новую работу Мюнье называет более личной, чем «В поисках снежного барса». «На этот раз нет ни далеких экспедиций, ни экзотики — это погружение в родные леса. Я всегда считал, что не нужно ехать на край света, чтобы встретить чудо. Лиса, скользящая через поляну в утреннем свете, может вызвать такие же сильные эмоции, как встреча с барсом в Гималаях. Я хотел показать, что вдохновение находится рядом — буквально в нескольких шагах, в знакомых пейзажах, если действительно позволить себе в них погрузиться», — говорит режиссер.