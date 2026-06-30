«Закулисье реальности» получит расширенную версию с 15 минутами бонусных сцен

Неделю назад фильм преодолел отметку в 300 млн долларов сборов по всему миру — и стал первым в истории A24 с таким результатом. Из этой суммы 175 млн долларов пришлись на США, 125 млн — на международный прокат. В России картина собрала более 500 млн рублей.