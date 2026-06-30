«Закулисье реальности» получит расширенную версию с 15 минутами бонусных сцен

A24 выпустит расширенную версию «Закулисья реальности» с 15 минутами дополнительных сцен, сообщает Variety. Релиз запланирован на 3 июля.
Новая версия будет длиться 2 часа 6 минут. В расписаниях на сайте AMC фильм переименовали в «Backrooms: Everything Must Go Edition».
При этом самым кассовым фильмом в истории студии A24 «Закулисье реальности» стало еще на десятый день проката. Тогда его сборы достигли 212,6 млн долларов. Фильм обошел «Марти Великолепного» (191,3 млн) и «Всё везде и сразу» (148 млн).
«Закулисье реальности» уже побило еще один рекорд студии: режиссеру Кейну Парсонсу всего 20 лет, он самый молодой постановщик в истории A24.
Закулисьем — или бэкрумс — называют зародившийся на 4Chan жанр хоррора с бесконечным лабиринтом пустых лиминальных помещений, которые вызывают у зрителя тревогу. Их отличительные черты — желтые обои, гудящие лампы, старый ковер. У пространства несколько уровней, у каждого из которых свои особенности и обитатели.
По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор, «12 лет рабства») обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту (Рената Рейнсве, «Сентиментальная ценность»), но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший. Он берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.