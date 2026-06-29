В Москве началось строительство станции метро «Южный порт»

В Москве стартовало строительство станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом говорится на сайте mos.ru.



Она будет находиться на территории бывшей одноименной промзоны, на перегоне между «Кожуховской» и «Печатниками». Завершить строительство планируют в 2030 году. «После благоустроим прилегающую территорию, сделаем удобную пешеходную сеть для пассажиров», — добавил мэр Сергей Собянин.



Над станцией планируется построить автодорожный тоннель. Он протянется от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы и станет частью новой магистрали, связывающей Третье транспортное кольцо и Люблинскую улицу.



Недавно стало известно, что в Москве появится станция метро «СберСити». Так переименовали строящуюся станцию «Рублево-Архангельское». Она расположена на одноименной линии в районе Кунцево.