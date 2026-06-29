Аарон Тейлор-Джонсон и Уиллем Дефо в первом трейлере «Оборотня» Роберта Эггерса
В Москве пройдет благотворительный забег «Беги за другом» в поддержку животных из приютов
Появился трейлер третьей части «Angry Birds в кино»
«Между небом и землей» Алис Виаль выйдет в российский прокат 23 июля
Психологический детектив «Фейк» о киберсталкинге выйдет в Okko 16 июля
Производство мороженого в России выросло в 1,4 раза за 8 лет
В Петербурге начались съемки киносказки «Садко» с Анной Пересильд и Никитой Кологривым
Lil Pump даст первый большой сольный концерт в России
«Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» приостановили поставки Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder
Конкурс по пению на миньонском языке прошел на премьере «Миньонов и монстров»
Исследование: низкий вес при рождении связан с небольшим отставанием в когнитивном развитии
Второй сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» выйдет осенью
Исследование: более 90% самокатчиков в России нарушают ПДД
Более 1300 человек умерли из-за экстремальной жары в Европе за неделю
Кристофер Нолан: «Голливудским студиям следует больше рисковать»
Дуа Липа открыла собственную библиотеку
Гарри Стайлз не смог удержаться на сцене из-за сильной жары
Мадонна раскритиковала применение ИИ в искусстве
«Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории
На территорию ВДНХ вернули пальмы, которые росли в советское время
В Москву и Подмосковье придет жаркая погода
Сериал «Клан Сопрано» перевыпустят в 4K
Жара во Франции привела почти к тысяче смертей
Путин подписал закон об ограничении числа банковских карт — не больше 20 на человека
В российских автошколах могут ввести программы праворульного вождения
В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате
Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО
С 2027 года регионы России смогут запрещать продажу вейпов

В Москве началось строительство станции метро «Южный порт»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: mos.ru

В Москве стартовало строительство станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Она будет находиться на территории бывшей одноименной промзоны, на перегоне между «Кожуховской» и «Печатниками». Завершить строительство планируют в 2030 году. «После благоустроим прилегающую территорию, сделаем удобную пешеходную сеть для пассажиров», — добавил мэр Сергей Собянин.

Над станцией планируется построить автодорожный тоннель. Он протянется от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы и станет частью новой магистрали, связывающей Третье транспортное кольцо и Люблинскую улицу. 

Недавно стало известно, что в Москве появится станция метро «СберСити». Так переименовали строящуюся станцию «Рублево-Архангельское». Она расположена на одноименной линии в районе Кунцево.

Расскажите друзьям