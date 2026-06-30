В России спрос на книги о борьбе с тревожностью за год вырос на 85%

В РФ зафиксирован резкий рост продаж книг по психологии: спрос на издания о самопомощи, лечении тревожности и навязчивых состояний подскочил на 85%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов «Читай-город».
Тенденция только набирает обороты: во втором квартале 2026 года продажи выросли еще на 19% по сравнению с первым. Чаще всего россияне покупают книги «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей» Хэ Нам Ким, «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» Джозефа А.Анибали и «Правила продуктивности для невротика. Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных, прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался» Виталия Бужана. В топ-10 самых продаваемых книг о тревожности в 2026 году также попали «Почему я застреваю в навязчивых мыслях» Джи Ен Бен, «Пост_Тревога. Книга-поддержка для тревожных людей» Татьяны Павловой, «Социофобия. Как справиться с социальной тревожностью и побороть застенчивость» Джиллиан Батлер и «Тревожься… но действуй. Искусство спокойствия в мире неопределенности» Сьюзен Джефферс.
В 2025 году Москва впервые с 2019 года уступила статус самого тревожного региона России. Суммарный индекс тревоги москвичей снизился на 20%. Самым тревожным регионом страны в 2025 году стал Петербург — в нем индекс вырос втрое. В пятерку также вошли Краснодарский край, Ростовская и Курская области.