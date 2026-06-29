В Instagram* появится способ сбросить или перенастроить алгоритм рекомендаций

Глава Instagram* Адам Моссери представил новые способы настройки функции «Ваш алгоритм».



Например, в настройки рекомендаций добавят текстовый ввод. С помощью него пользователи смогут попросить больше роликов на интересующие их темы.



Для Reels добавят специальные кнопки для оценки контента. С их помощью можно дать подсказку алгоритму, стоит ли показывать похожие ролики в будущем. Моссери предупредил, что некоторые функции находятся на стадии тестирования и могут так не появиться в основной версии.



Недавно стало известно, что Instagram намерен конкурировать со стриминговыми сервисами. Платформа добавит в свое приложение для телевидения длинный контент, многосерийные шоу и прямые трансляции.