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Instagram* добавит длинные видео и трансляции, чтобы конкурировать со стримингами

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Georgia de Lotz/Unsplash

Социальная сеть Instagram* собирается конкурировать со стриминговыми сервисами. Для этого она внедрит длинные видео и прямые трансляции, сообщил TechCrunch.

Новые форматы контента появятся не в мобильном приложении сервиса, а в приложении для телевидения. Оно появилось в 2025 году, чтобы упростить просмотр сериального контента на платформе.

В будущем Instagram* надеется окончательно обосноваться на домашних телеэкранах и отнять экранное время у крупных онлайн-кинотеатров вроде Netflix и Prime Video. Поэтому пользователей ждет увеличение многосерийного контента.

Приложение соцсети для ТВ скоро будет доступно на телевизорах Samsung. Ранее оно было представлено только на устройствах Amazon Fire и Gooogle TV.

Сервис позволит получить персонализированные каналы, подстраивающиеся под интересы зрителей к конкретным авторам или темам. Отдельно в приложении будет раздел горизонтальных видео и возможность просмотра сторис.

*   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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