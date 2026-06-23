Instagram* добавит длинные видео и трансляции, чтобы конкурировать со стримингами

Социальная сеть Instagram* собирается конкурировать со стриминговыми сервисами. Для этого она внедрит длинные видео и прямые трансляции, сообщил TechCrunch.
Новые форматы контента появятся не в мобильном приложении сервиса, а в приложении для телевидения. Оно появилось в 2025 году, чтобы упростить просмотр сериального контента на платформе.
В будущем Instagram* надеется окончательно обосноваться на домашних телеэкранах и отнять экранное время у крупных онлайн-кинотеатров вроде Netflix и Prime Video. Поэтому пользователей ждет увеличение многосерийного контента.
Приложение соцсети для ТВ скоро будет доступно на телевизорах Samsung. Ранее оно было представлено только на устройствах Amazon Fire и Gooogle TV.
Сервис позволит получить персонализированные каналы, подстраивающиеся под интересы зрителей к конкретным авторам или темам. Отдельно в приложении будет раздел горизонтальных видео и возможность просмотра сторис.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.