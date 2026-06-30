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Москвичам из-за жары будут раздавать воду на вокзалах и станциях МЦД

Афиша Daily
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Фото: Andrew R/Unsplash

В Москве до конца рабочей недели будут бесплатно предлагать воду на вокзалах и станциях МЦД. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Акция пройдет с 14.00 до 17.00. Воду будут раздавать на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов.

«Наши сотрудники будут ждать вас у брендированных стоек. Не забывайте носить головные уборы, пить побольше воды и меньше гулять под ярким солнцем», — говорится в посте.

В Москве — новая волна потепления. Июль начнется с 30-градусной жары, на смену которой придут грозы с ливнями. 

Тем временем высокая температура воздуха сейчас наблюдается в Европе.  «Афиша Daily» поговорила с теми, кто застал экстремальный зной, и спросила у климатолога, ждать ли такое в России.

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