Москвичам из-за жары будут раздавать воду на вокзалах и станциях МЦД

В Москве до конца рабочей недели будут бесплатно предлагать воду на вокзалах и станциях МЦД. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Акция пройдет с 14.00 до 17.00. Воду будут раздавать на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов.
«Наши сотрудники будут ждать вас у брендированных стоек. Не забывайте носить головные уборы, пить побольше воды и меньше гулять под ярким солнцем», — говорится в посте.
В Москве — новая волна потепления. Июль начнется с 30-градусной жары, на смену которой придут грозы с ливнями.
Тем временем высокая температура воздуха сейчас наблюдается в Европе. «Афиша Daily» поговорила с теми, кто застал экстремальный зной, и спросила у климатолога, ждать ли такое в России.